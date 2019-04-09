​Родителям Сургута рассказали, как подобрать секцию для ребенка

В Сургуте состоялось большое родительское собрание, на котором мамам и папам города рассказали об учреждениях дополнительного образования.

Родители, которые не смогли поприсутствовать на собрании лично, могут узнать о площадках допобразования на сайте Атлас доступного образования для детей России.

«Поиск очень простой. Если вы хотите, к примеру, подыскать для ребенка секцию по футболу, то пишите в строке на сайте «Футбол в Сургуте». Дальше система предоставит вам весь спектр муниципальных секций, какие есть в нашем городе и в каких можно заниматься по сертификату допобразования», — рассказала заместитель директора департамента образования Сургута Ольга Иванова.

На данный момент 6500 школьников посещают дополнительные образовательные учреждения Сургута бесплатно.

«Четыре года мы работаем по сертификату допобразования. С каждым набором детей становится все больше. Помимо естественно-научных направлений работы мы еще занимаемся с детьми по программам художественно-эстетической направленности: дети рисуют, занимаются прикладным творчеством. Подростки осваивают азы ветеринарии, в качестве профориентации мы предлагаем им познакомиться с собаководством и кинологией», — рассказала директор станции юных натуралистов Сургута Ольга Зорина.

Отметим, что ходить на занятия могу все учащиеся города независимо от того в какой школе они учатся.