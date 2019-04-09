​Депутат Югорска заявил о том, что в инфекционном отделении горбольницы хранится просроченное детское питание на 12 миллионов рублей

Депутат думы Югорска Антон Пантин сообщил о том, что в подвале инфекционного отделения Югорской городской больницы может храниться просроченное детское питание на общую сумму около 12 миллионов рублей.

«По некоторой информации в подвальном помещении инфекционного отделения Югорской городской больницы, а также в отделении иммунологии, расположенного по адресу ул. 40 лет Победы, 18 «А», и здании старой городской аптеки по адресу ул. 40 лет Победы, 18 «Б», хранятся большие партии детского питания с истекшим сроком годности, либо истекающим в самое ближайшее время <…> Всего около 64 тысяч пачек на сумму порядка 12 миллионов рублей», — написал народный избранник на своей странице в соцсети.

Пантин уточнил, что уже направил заявление в полицию. Ранее по обращению депутата прошла проверка по факту хранения просроченного детского питания в здании городского морга. За нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены шесть сотрудников больницы. Комментируя ситуацию, глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский отметил, что претензий к главврачу больницы Андрею Маренко нет, поскольку «ему приходится разгребать «наследство», оставленное прошлым главврачом» Федором Медведевым.

Официальный комментарии по новым фактам, опубликованным Пантиным, редакция ожидает в ближайшее время.