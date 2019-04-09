В Югре снизилась заболеваемость ВИЧ

В правительстве Югры прошла пресс-конференция об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в округе по итогам прошлого года.

По данным Ханты-Мансийского центра по профилактике и борьбе со СПИД, по результатам прошлого года в Югре наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ на 5,8 процента по сравнению с 2017 годом (с 89,3 до 84,1 на 100 тысяч населения).

Главный способ передачи инфекционного заболевания — половой — 66,5 процентов. А на втором месте — наркотический (32,8 процента).

Всего же за 2018 год в Югре на ВИЧ было обследовано более 576 тысяч граждан — 32,2 процента от постоянного населения округа.

В Сургуте специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИД фиксируют рост заболеваемости в 2018 году по сравнению с 2017 годом (с 303 случаев до 343). Но это, как пояснили СИА-ПРЕСС в учреждении, связано не столько с увеличением количества заболевших, сколько с расширением обхвата обследованных. «Скрининг населения растет большими темпами, он практически сплошной: во всех поликлиниках идет проверка на ВИЧ, стационары при поступлении проверяют, по клиническим показателям, и всех желающих. Учитывайте, что у нас еще и территория самая большая. И приезжих больше: те, кто оформляет хотя бы временную регистрацию, попадают в нашу статистику», — рассказала заведующий эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Баскакова

Основной возраст инфицированных в Сургуте от 20 до 39 лет. А наиболее распространенные пути передачи инфекции в городе аналогичны окружным.

Кстати, в Югре уровень информированности населения о ВИЧ вырос до 87 процентов.