​Природнадзор Югры выявил, что в поселке Полноват отсутствует канализация, поэтому жители сбрасывают отходы в леса

Специалисты Белоярского отдела Природнадзора Югры обратились в прокуратуру после плановой проверки администрации сельского поселения Полноват.

Инспекторы выяснили, что в поселке нет канализационных очистных сооружений. «На территории сельского поселения Полноват, от жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф. Место сброса ЖБО на рельеф находится на участке государственного лесного фонда», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Материалы проверки переданы в надзорное ведомство для принятия мер.