​Московские специалисты раскритиковали урны, которые мэр Сургута выставил на голосование

Специалисты столичной консалтинговой компании КБ Стрелка не оценили урны, которые глава Сургута Вадим Шувалов выставил на голосование в соцсетях.

Напомним, выбрать дизайн мусорных урн из четырех вариантов мэр предложил 4 апреля. Сегодня голосование завершилось. Большинство голосов (51,2%) сургутяне отдали за первый вариант — темную конструкцию с крышкой.

Московский архитектор и руководитель проектов КБ Стрелка Яна Козак не оценила варианты мэра, и предложила несколько альтернативных. Которые, по ее мнению, более устойчивы к вандализму, их легко опустошать дворникам, а пешеходам удобно выкидывать в них мусор и тушить окурки.