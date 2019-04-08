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​Московские специалисты раскритиковали урны, которые мэр Сургута выставил на голосование

Специалисты столичной консалтинговой компании КБ Стрелка не оценили урны, которые глава Сургута Вадим Шувалов выставил на голосование в соцсетях.

Напомним, выбрать дизайн мусорных урн из четырех вариантов мэр предложил 4 апреля. Сегодня голосование завершилось. Большинство голосов (51,2%) сургутяне отдали за первый вариант — темную конструкцию с крышкой.

Московский архитектор и руководитель проектов КБ Стрелка Яна Козак не оценила варианты мэра, и предложила несколько альтернативных. Которые, по ее мнению, более устойчивы к вандализму, их легко опустошать дворникам, а пешеходам удобно выкидывать в них мусор и тушить окурки.


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Сегодня в 17:12, просмотров: 148, комментариев: 0


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