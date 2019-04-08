​Жителям Сургута рассказали, как экономить три рубля на поездках в автобусах

Администрация Сургута рассказала, что в городе стартовала акция «Выгодные поездки с Mastercard». При бесконтактной оплате билета картой MasterCard в городских автобусах цена будет снижена на три рубля.

Акция будет действовать в пассажирских автобусах Сургута, оснащенных терминалами, до 30 июня.

Напомним, возможность бесконтактной оплаты в автобусах Сургута появилась с декабря 2018 года. На данный момент ей воспользовались более 700 тысяч раз. На сегодняшний день Сургут занимает первое место в Югре и четвертое место в России по количеству таких платежей.