​Накануне сезона отпусков в России подорожает проезд по платным дорогам

Автодор планирует с 15 апреля изменить цену проезда на платных участках трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Стоимость вырастет на размер инфляции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение госкомпании.

Тарифная сетка будет опубликована на сайте «Автодор - Платные дороги» 15 апреля. Утвержденная правительством РФ программа деятельности госкомпании предусматривает «для транспортных средств первой тарифной группы (легковые автомобили) на М-4 «Дон» с учетом индексации корректировку на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от платного участка». «Для транспортных средств четвертой тарифной группы (грузовые автомобили) на М-4 «Дон» изменения тарифов запланированы на сумму от 10 до 40 рублей в зависимости от участка» , —говорится в сообщении.