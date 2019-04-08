​В России число индивидуальных предпринимателей превысило количество компаний

В России впервые количество индивидуальных предпринимателей (ИП) превысило число юридических лиц, пишет РБК со ссылкой на материалы агентства «Федеральной службы информации».

По данным на 7 апреля, в России зарегистрировано 4,013 миллиона ИП и 3,977 миллиона юрилиц.

Статистика собрана на основе оперативной информации негосударственного сервиса «Госреестр», который включает данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заявил РБК учредитель «Федеральной службы информации» Анатолий Глобин.

Он подчеркнул, что данные формируются с «максимально высокой степенью точности».