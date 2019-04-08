​Кириллу Серебренникову отменили домашний арест

Московский городской суд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, пишет «Интерфакс».
Таким образом решение Мосгорсуда отменяет постановление Мещанского суда, который продлил домашний арест всех фигурантов дела «Седьмой студии» до июля 2019 года.
Соответственно аналогичное решение принято и в отношении Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.
Напомним, Серебренников находился под домашним арестом с конца августа 2017 года.
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