​Кириллу Серебренникову отменили домашний арест

Московский городской суд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, пишет «Интерфакс».

Таким образом решение Мосгорсуда отменяет постановление Мещанского суда, который продлил домашний арест всех фигурантов дела «Седьмой студии» до июля 2019 года.

Соответственно аналогичное решение принято и в отношении Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

Напомним, Серебренников находился под домашним арестом с конца августа 2017 года.