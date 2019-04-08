​ОНФ предложил снизить нагрузку на российских школьников

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направит в Роспотребнадзор письмо с предложением определить максимальную суточную норму учебной нагрузки для российских школьников, пишет RT со ссылкой на пресс-службу движения.

Представители ОНФ заявляют, что школьникам не хватает времени для изучения программы, которая предусмотрена образовательными стандартами. Из-за этого, по их мнению, занятия переносятся на внеурочное время, а различного рода кружки и секции превращаются в продолжение обязательных уроков.

Эксперты ОНФ подсчитали, что нагрузка российских школьников составляет 47 часов в неделю, что может вредить здоровью детей. При этом они подчеркивают, что средняя продолжительность рабочей недели для взрослых — 40 часов.