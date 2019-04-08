​Россияне высказали мнение о законах, запрещающих фейковые новости и оскорбление госсимволов

64 процента россиян считают, что законы о наказании за оскорбление госсимволов и распространение недостоверных новостей в интернете приняты, чтобы защитить власть от критики. 23 процента придерживаются противоположного мнения. Результаты опроса «Левада-центра» публикует «Интерфакс».

53 процента опрошенных не одобряют документ, вводящий наказание за неуважение к госсимволам, а 33 процента — закон о «фейках». Одобряют первый 39 процентов, второй — 55 процентов.

Оба закона вступили в силу 29 марта. За распространение фейковых новостей сайт может быть заблокирован, за оскорбление госсимволов также предусмотрена блокировка сайтов с информацией, которая в неприличной форме выражает неуважение к обществу, государству, Конституции или органам власти РФ. Кроме того, нарушителей ждут крупные штрафы.