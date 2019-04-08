​В Югре ожидается снег с дождем

В первой половине начавшейся рабочей недели в Югре ожидаются снег с дождем и умеренный ветер. В понедельник, 8 апреля, воздух прогреется до +10 ºС, в северных районах температура будет около нуля.

9 и 10 апреля на большей части территории ожидаются осадки смешанного характера от небольших до умеренных и северо-западный ветер. Температура воздуха во вторник ночью опустится до -3 ºС, днем — поднимется до +10 ºС. В среду будет прохладнее: -2,-7 ºС ночью и +3,+8 ºС — днем.