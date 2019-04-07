В Архангельске жители вышли на митинг против строительства мусорного полигона

Жители Архангельска провели 7 апреля шествие и митинг в знак протеста против строительства полигона «Шиес», на который планируют свозить мусор из Москвы, сообщает «Медуза».

Участники митинга собрались на Площади профсоюзов, а затем выдвинулись на центральную площадь Ленина к зданию областной администрации. Там они потребовали встречи с губернатором Игорем Орловым, а затем его отставки.

По оценкам наблюдателей, в акции протеста приняли участие от двух до трех тысяч человек, сообщает «Новая газета». Митинг не был санкционирован властями. Полиция потребовала от людей разойтись, но не стала разгонять мероприятие.