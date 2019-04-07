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В России могут ввести правила нахождения животных в ресторанах и отелях

В России разрабатываются правила посещения ресторанов и отелей гостями с домашними животными. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров РФ (ФРиО) Максима Беляева.

Сегодня в России Санитарно-эпидемиологические правила не регулируют вопрос временного нахождениях домашних животных в гостиницах и ресторанах. Беляев отметил, что путешественники и туристы с собаками, как правило, являются состоятельными людьми, а отказывать им в посещений того или иного места в России из-за существующих сегодня ограничений — неправильно.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 12, комментариев: 0


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