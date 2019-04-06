Ученики школы в Перегрёбном Октябрьского района переехали в долгожданное новое здание

В поселке Перегребное Октябрьского района торжественно запустили в работу новое здание средней общеобразовательной школы на 430 учащихся.

Учреждение построено в рамках программы «Развитие образования в Югре», и обошлось в 610 миллионов рублей, 30 из которых — из бюджета Октябрьского района.

В новом здании школы есть все необходимое для образовательного процесса: два многофункциональных спортивных зала, собственная автономная котельная, медицинский блок, современная столовая, кабинеты оснащены интерактивными досками последней модели и тк далее.

Отметим, что это уже десятое социально значимое сооружение, построенное в Октябрьском районе с 2014 года.