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Тюменская семья вручную перебрала 12 тонн мусора из-за денег

Семейной паре из Тюмени пришлось перебрать 12 тонн мусора, чтобы получить свои несколько миллионов рублей.

Об этом сообщил начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин. Он рассказал и подробности: семья продала квартиру матери, забрав ее в свое жилье. Пакет с деньгами они оставили в доме. Но по случайности выкинули его, приняв за мусор.

Когда пара поняла, что лишилась денег, они приехали на завод, где им позволили перебрать мусор, чтобы найти заветный пакет. Семье повезло, их старания не прошли даром.


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05 апреля в 18:43, просмотров: 1126, комментариев: 0


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