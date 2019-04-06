Пенсионерам Югры будут звонить «Друзья по телефону»

Отделение Пенсионного фонда по Югре поддержало социальный проект — «Друг по телефону».

Эту услугу будут предлагать одиноко проживающим пожилым югорчанам, которые иногда чувствуют себя никому не нужными. Им три-четыре раза в неделю будут звонить волонтеры, расспрашивать о самочувствии, настроении, планах на день. Телефонными друзьями в основном будут серебряные добровольцы — активные пожилые люди, которые успешно реализуют социальные проекты по всему округу.

Проект будет развивать социальная служба Югры.