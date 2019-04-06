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​В Югре 1500 детей приняли участие в конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее»

В Югре в Центре ремесел завершила свою работу XIV Межрегиональная детско-юношеская конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее».

В целом в ней приняли участие более 1500 участников из 14 муниципалитетов округа.

Два дня 44 участника итогового этапа проводили мастер-классы, рассказывали свои доклады о традиционных ремесленных технологиях, посещали выставки и так далее.

Так, например, сургутянка Анна Акулова рассказала историю кожаного мяча, которым пользовались в XVII веке в Мангазее и провела мастер-класс по его изготовлению. Другие участники конференции познакомили жюри с текстильной керамикой, особенностями изображения «Древа жизни» в вышивке крестом в русской и украинской культурах, древних способах защиты от комаров у северных манси.


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05 апреля в 18:41, просмотров: 1157, комментариев: 0


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