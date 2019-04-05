​В Америке таких больше: Песков прокомментировал желание россиян уехать из страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса, которые показали, что около 20 процентов россиян хотят уехать жить в другую страну.

«Это далеко не самый высокий показатель. Например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из Америки, гораздо больше, чем одна пятая. Гораздо больше. Это обычный процесс, кто-то предпочитает более подвижный образ жизни, кто-то менее подвижный образ жизни», — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, данные за 2018 год опубликовала соцслужба Gallup. Исследователи выяснили, что уехать из страны хотел бы каждый пятый россиянин. Наиболее привлекательные страны для переезда, которые назвали респонденты — Германия, США, Япония, Канада и Испания.