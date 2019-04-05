В Сургуте 6 апреля сильно ухудшится погода

По данным Гидрометеобюро, 6 апреля в Сургуте сильно ухудшится погода. В течение суток ожидается сильный ветер порывами до 16 метров в секунду.
Управление ГО и ЧС просит жителей города не забывать о правилах безопасности.
- Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.
- Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.
- Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.
- Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.
- С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.
- Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Будьте внимательней и осторожней на дороге.
Как ГРЭС-2 прожил год? Директор станции Валерий Светушков // ONLINE 8 апреля в 14:00