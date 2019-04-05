В Сургуте 6 апреля сильно ухудшится погода

Валерий Сюткин: «Шнурова люблю, но если бы я был министром культуры...»

Интервью о музыке, отсутствии энергосбережения на концертах, великих вокалистах, а также о том, почему важно, чтобы Юрий Лоза в нужный момент концерта подпрыгнул