Европа Плюс Сургут разыграет пригласительные на премьеру финального сезона «Игры престолов»

Первая серия восьмого сезона популярной фэнтези-саги «Игра престолов» одновременно со всем миром выйдет на экраны 15 апреля в сети кинотеатров «КАРО».

Радио Европа Плюс Сургут предлагает жителям городам поучаствовать в розыгрыше и получить возможность выиграть пригласительный пригласительные на премьеру.

С 5 по 15 апреля звони в час ONLINE с 15:00 по телефону прямого эфира 8(3462)23-23-23, отвечай на вопросы ведущего и выиграй подписку на Amediateka и пригласительный на специальный показ «Игры престолов» в КАРО!

Справка:

В финале седьмого сезона разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направляется вглубь Вестероса – расправляться с цивилизацией. Получится ли у главных игроков объединиться против опасного врага? Как проявит себя каждый из героев? Кто возглавит решающую битву с армией мертвых? И есть ли у Вестероса шанс на счастливый конец?