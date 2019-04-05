​В России могут начать блокировать сайты с призывами не ставить прививки

Минздрав готовит изменения в законодательство, которые позволят блокировать сайты с призывами к отказу от прививок. Об этом журналистам рассказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Чиновница подчеркнула, что в России наблюдается активизация антивакцинального лобби. Активисты подрывают доверие граждан к вакцинации, распространяя информация о вреде прививок.

Изменения предполагается внести в ряд законов, также будет установлена административная ответственность за публичные призывы к отказу от вакцинации в интернете и в СМИ. Соответствующие вопросы рассмотрят 11 апреля на круглом столе по проблеме отказа от прививок комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает «Интерфакс».