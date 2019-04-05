​Сегодня первый рабочий день у Евгения Маркова в качестве депутата фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ

Накануне 3 апреля 2019 года состоялось очередное заседание ЦИК России. Докладчик Сергей Сироткин отметил, что Евгений Марков в установленный законом срок предоставил все необходимые для регистрации документы: «Предлагаю зарегистрировать Маркова депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании», — сказал докладчик.

Глава ЦИК Элла Панфилова перед голосованием сообщила, что все необходимые формальности были соблюдены. «Я хотела еще раз обратить на это внимание, поскольку много спекуляций на этот счет в прессе, особенно со стороны малоразбирающихся комментаторов, что у партии есть просто безоговорочное право кого угодно и как угодно представлять на замену. Это не так. У партии есть безоговорочное право, но строго с чётким исполнением всех норм, которые предусмотрены в законе», — сказала она.

В итоге регистрация депутата Маркова была поддержана членами ЦИК единогласно. После чего Председатель ЦИК России Элла Памфилова вручила Евгению Маркову удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Сам Марков поблагодарил членов комиссии за решение и всех членов Высшего совета партии ЛДПР, и лично Владимира Вольфовича Жириновского, который, как сказал Евгений Марков, предоставил возможность попробовать свои силы, навыки и опыт, которые получил при работе в региональном парламенте Ханты-Мансийского автономного округа, на благо жителей всей России.

Народный избранник Евгений Марков официально стал новым депутатом Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-ненецкого автономного округа и сегодня его первый рабочий день в новой должности. Депутат кроме названных двух северных округов будет курировать по лини партии еще Тюмень и Тюменскую область. И будет работать в комитете по экологии.

Коллеги по парламенту, по партии и все члены Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР поздравляют депутата, и желают плодотворной работы на благо всех югорчан и всех жителей нашей страны!

СПРАВКА: Евгений Марков является членом партии ЛДПР с 2009 года. С апреля 2011 года по март 2019 - депутат Думы Югры пятого и шестого созывов. С 3 апреля 2019 года – депутат ГД ФС РФ. Родился в поселке городского типа Абатский (Тюменская область) в 1973 году. Окончил Тюменский государственный университет, Академию народного хозяйства при правительстве РФ, а также прошел профессиональную переподготовку в Уральской академии государственной службы. За последние 25 лет успел поработать в нескольких банках, администрации Ханты-Мансийского автономного округа (в том числе директором департамента инвестиций, науки и технологий округа), в нескольких компаниях, связанных с лесной промышленностью. Женат, воспитывает четверых сыновей.