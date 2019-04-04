​Авиакомпания Utair запустила рейсы из Когалыма в Москву, Пермь и Ханты-Мансийск

В весенне-летнем расписании аэропорта Когалыма появились новые направления — авиакомпания Utair начала полеты в Москву, Пермь и Ханты-Мансийск.

«Благодаря этим маршрутам жители Когалыма смогут летать не только внутри региона, но и в другие города России с короткими стыковками. Например, из Ханты-Мансийска можно будет полететь в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Уфу, а летом откроются прямые рейсы в Анапу и Краснодар», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты в Москву будут летать ежедневно. Улететь в столицу можно будет минимум за 5 285 рублей, билет с багажом обойдется в 7285 рублей. В Ханты-Мансийск — три раза в неделю (от 3900 рублей), в Пермь — раз в семь дней (от 9990 рублей).

Ранее авиакомпания сообщила о начале полетов по новым направлениям между городами Югры. Так, прямые рейсы свяжут Ханты-Мансийск и Когалым, Нягань, Советский, Урай, Советский и Урай, а также Нягань и Сургут.