​Умер режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственников режиссера.

В феврале Данелию госпитализировали из-за воспаления легких, врачи временно ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе, когда ему был год его семья переехала в Москву. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова. В 1960 году вышла его дебютная картина «Сережа», которой присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах. За творческую деятельность режиссер снял десятки картин, среди наиболее любимых зрителями — «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!».