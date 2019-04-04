​Каждый пятый Россиянин хочет уехать жить в другую страну

Около 20 процентов россиян заявили, что хотели бы уехать жить в другую страну. Такие данные за 2018 год проводит социологическая служба Gallup.

Респондентам задавали вопрос: «Если бы у вас была возможность, хотели бы вы навсегда переехать в другую страну или остались жить в России?».

Больше всего уехать хотят молодые люди от 15 до 29 лет. Из них готовы эмигрировать 44 процента. В возрастной категории от 35 до 45 лет, желающих переехать в другую страну, оказалось 22 процента. Меньше всего желающих эмигрировать среди представителей возрастной категории 46-60 лет – девять процентов.

Чаще всего респонденты заявляли, что хотели бы жить в Германии. Далее по популярности идут США, Япония, Канада и Испания.

В исследовании Gallup собраны данные об эмиграционных настроениях россиян с 2007-го по 2018 год. Нынешние показатели оказались самыми высокими за этот период.