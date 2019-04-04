Губернатор ЯНАО из-за комментариев в инстаграме изменил условия жилищной программы

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов внес изменения в окружной закон сразу после того, как ему на «несовершенства» в документе пожаловались в комментариях в инстаграме.
Речь идет о программе для получения жилищных субсидий: «Узнал из комментариев о проблеме с новой жилищной субсидией для работников социальной сферы. Согласен, требование о постоянной прописке на территории Ямала абсолютно лишнее», — написал в своем аккаунте Артюхов.
Позднее он сообщил, распорядился внести изменения в новый закон и его подчиненные приняли поправки за несколько дней.
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