Губернатор ЯНАО из-за комментариев в инстаграме изменил условия жилищной программы

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов внес изменения в окружной закон сразу после того, как ему на «несовершенства» в документе пожаловались в комментариях в инстаграме.

Речь идет о программе для получения жилищных субсидий: «Узнал из комментариев о проблеме с новой жилищной субсидией для работников социальной сферы. Согласен, требование о постоянной прописке на территории Ямала абсолютно лишнее», — написал в своем аккаунте Артюхов.

Позднее он сообщил, распорядился внести изменения в новый закон и его подчиненные приняли поправки за несколько дней.