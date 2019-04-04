​Россияне рассказали об основных проблемах городов, где они живут

Согласно исследованию условий жизни россиян, проведенному Росстатом, более 90 процентов граждан отметили, что им нравятся города или села в которых они живут. Однако 75 процентов заявили, что в городе имеются проблемы связанные с условиями проживания.

Самой распространенной проблемой россияне называли низкие качество дорог и безопасность движения. Такую проблемы подчеркнули 62,9 процента респондентов.

Второй по полярности проблемой стала большая отдаленность мест отдыха и досуга. О ней заявили 38,4 процента опрошенных. Больше всего она волнует многодетных родителей и жителей сельской местности.

О плохой организации работы ЖКХ заявили 37,2 процента участников опроса. Примерно такое же количество людей беспокоит высокая загрязненность окружающей среды.

Алкоголизм назвали проблемой своего населенного пункта 32 процента россиян, еще 17 процентов заявили о распространенности наркотиков.

Менее распространенной проблемой стал вандализм. О ней заявили 19,4 процента респондентов.

Реже всего россияне указывали среди проблем высокий уровень преступности — 8,3 процента респондентов.

В исследовании приняли участие 60 тысяч домохозяйств со всех регионов России. Респондентов просили ответить на вопрос «Существуют ли в вашем населенном пункте проблемы, связанные со следующими условиями...». На выбор им предлагалось 17 вариантов ответов, сформированных специалистами Росстата.