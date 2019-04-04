​Альфа-Банк нарастил выдачу потребительских кредитов почти в два раза

По итогам первого квартала 2019 года Альфа-Банк выдал более 124 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 60,5 млрд рублей, что на 24,6 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов наличными по состоянию на 1 апреля превысил 269 млрд рублей. Доля Альфа-Банка на рынке по данным FrankResearchGroup, превысила 4,46%. За год доля банка выросла на 32%. Средний размер кредита составил 485 тыс. рублей, а средний срок 4 года.

Потребительский кредит в Альфа-Банке можно оформить по ставке от 11,99% годовых на срок до 5 лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Рефинансировать кредиты сторонних банков клиенты могут по ставке от 11,99% годовых.

«Спрос на кредиты наличными растет. За последний месяц портфель увеличился на 4%. Этому способствует в том числе и стремительная цифровизация бизнеса. Так, например, мы значительно усовершенствовали процедуру оформления потребительского кредита, теперь его можно получить в мобильном приложении всего за несколько минут. Наша цель - увеличить продажу потребительских кредитов на 48% до конца этого года», — прокомментировала директор по развитию бизнеса потребительского кредитования розничного бизнеса Альфа-Банка Ирина Баранова.