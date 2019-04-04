В правительстве РФ обсуждают введение маткапитала на первого ребенка

Правительства России рассматривает возможность введения очередной меры, мотивирующие семьи к рождению детей. Ей может стать предоставление материнского капитала за рождение первого ребенка. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Чиновница отметила, что обеспечение естественного прироста населения планируется достигнуть к 2023-2024 году. И напомнила, что сейчас действует три вида поддержки семей из федерального бюджета: по рождению первых, вторых, третьих и последующих детей. Однако обсуждается и введение дополнительных мер. «Такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, это очень большие финансовые вложения», — ответила она на вопрос ведущей о возможности введения материнского капитала на первого ребенка.

«Скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано с многими аспектами. В том числе, и с необходимости нации российской», — добавила Голикова.

Ранее Голикова сообщила, что в 32 регионах России увеличилась смертность.