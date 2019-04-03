​В Ханты-Мансийске состоялась встреча с миноритарными акционерами Сбербанка

2 апреля 2019 года, г. Ханты-Мансийск — В Ханты-Мансийске состоялось выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк. Во встрече с членами комитета и руководством Сбербанка приняло участие более 150 акционеров — жителей Уральского федерального округа. По видеосвязи были подключены акционеры из Сургута, Тюмени, Нового Уренгоя, Салехарда, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска и Кургана.

Антон Данилов-Данильян, председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк:

«Мы неоднократно проводили выездные заседания в Уральском и Западно-Сибирском банках, но в более крупных городах — в Екатеринбурге, Тюмени. В этом году мы решили расширить географию и впервые провели заседание комитета в Ханты-Мансийске. Мы увидели большую заинтересованность со стороны акционеров Ханты-Мансийска и городов Уральского федерального округа, подключенных по видеосвязи».

Впервые перед акционерами Сбербанка с докладом об основных макроэкономических трендах в России выступил Олег Замулин, старший управляющий директор, директор Центра макроэкономических исследований.

Также на встрече были заслушаны доклады представителей ПАО Сбербанк:

управляющий директор, руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк Олег Цветков представил доклад о личном кабинете акционера и электронном голосовании на ГОСА;

старший управляющий директор, главный аналитик ПАО Сбербанк Михаил Матовников рассказал о результатах работы банковской системы в России;

о финансовых результатах Группы Сбербанк по МСФО за 2018 год рассказала управляющий директор, начальник Центра по работе с инвесторами Анастасия Белянина.

У акционеров Ханты-Мансийска была возможность напрямую задать вопросы Владимиру Черкашину, председателю Уральского банка.

Владимир Черкашин, председатель Уральского банка ПАО Сбербанк:

«Для меня было важно принять участие во встрече в Ханты-Мансийске и ответить на вопросы, волнующие акционеров. Многие из них являются клиентами нашего банка. С 1 мая 2019 года отделения Западно-Сибирского банка войдут в состав объединенного Уральского банка, в том числе Ханты-Мансийское отделение. Качество обслуживания клиентов при этом не пострадает. Укрупненный Уральский банк повысит эффективность деятельности, в том числе за счет снижения управленческих расходов, расширения полномочий и увеличения скорости принятия решений».