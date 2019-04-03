Умер народный артист России Алексей Булдаков. Информация об этом появилась в инстагарме на странице президента фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергея Новожилова.

«Только что позвонила Валерия Александровна Гущина и сказала, что умер Леша Булдаков — оторвался тромб. Сказать нечего, шок, царство небесное...», — пишет Новожилов.

Напомним, Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1982 году дебютировал в кинематографе – снялся в фильме «Сквозь огонь». После чего снимался еще в нескольких десятках картин и телесериалов. Наиболее популярная картина, за счет которой он прославился «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина, где сыграл роль генерала Иволгина.