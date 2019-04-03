​Запрет на размещение хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Вступление в силу закона об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах перенесено на 1 октября. Такое решение принято на согласительной комиссии Государственной Думы и Совета Федерации, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов объяснил перенос сроков заботой о туристах, которые уже оплатили проживание в хостелах летом этого года: «Мы в рабочем порядке спросили наши основные территории, которые являются туристически привлекательными — Юг, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, — и получили от них, во-первых, полную поддержку нашего решения об ограничении. Во-вторых, мы получили просьбу дать возможность не столько бизнесу, сколько людям, которые уже выкупили места размещения, дать им возможность отдохнуть. Потому что за месяц-полтора до начала летнего сезона, сезона отпусков, невозможно подготовить места для отдыха».

Закон о запрете размещения хостелов в жилых домах был отклонен Советом Федерации с предложением создать согласительную комиссию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял его введение запросом россиян.

Также по теме:

Новым законом – по малому бизнесу

