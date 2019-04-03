​ВТБ в Тюменской области нарастил кредитный портфель более чем на 20%

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Тюменской области по итогам 2018 года вырос на 22,5% и превысил 45 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе составляет порядка 48 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Тюменской области вырос за год на 20%, до 33,6 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — почти 17 млрд рублей (+15% за год). Портфель кредитов наличными составил 13 млрд рублей (+34%), автокредитов — 2,3 млрд рублей. Существенного роста банк добился и в привлечении средств частных клиентов, портфель по данному направлению увеличился до 26 млрд рублей (+38%).

В 2018 году ВТБ выдал жителям региона свыше 20 млрд рублей заемных средств, что на 65% больше, чем за 2017 год. Драйвером стала ипотека, продажи которой выросли почти вдвое и достигли 9 млрд рублей, а также кредиты наличными — за год тюменцы оформили их на сумму 9,5 млрд рублей (+53%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Тюменской области на отчетную дату достиг 11,5млрд рублей (+30% за год). Основную его часть составляет средний бизнес и малый бизнес — 8,1 млрд рублей (+38%), еще 3,4 млрд рублей приходится на крупный бизнес. Портфель привлечения в сегменте юридических лиц на 1 января 2019 года составил 21,8 млрдрублей, в сегменте среднего и малого бизнеса ресурсный портфель превысил 13,2 млрд рублей. Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области в рамках государственных программ поддержки СМБ (Программа 1706, программа Корпорации МСП) составил 267 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин отметил: «Объединение розничной и корпоративной сетей в 2018 году позволило нам сформировать единый подход в работе и применять лучшие практики в обслуживании клиентов обоих сегментов. Уверен, что синергия двух направлений даст дополнительный импульс для дальнейшего укрепления наших позиций на рынке».