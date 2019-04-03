На Ямале на юбилей города пытались пригласить «Дискотеку аварию». Прокуратура не разрешила

Администрация Муравленко на Ямале пыталась пригласить на празднование 35-летия города группу «Дискотека Авария», однако окружная прокуратура запретила это делать, сообщает «Медуза». По мнению сотрудников правоохранительных органов, администрация города могла израсходовать бюджетные средства нецелевым способом. В прокуратуре решили, что на праздник собирались потратить деньги, полученные в качестве субсидий в рамках программы «Основные направления развития культуры муниципального образования».

Всего на праздник планировалось потратить 10,6 миллиона рублей. Кроме выступления «Дискотеки Авария», власти города собирались пригласить DJ Jim из Москвы и устроить «музыкально-пиротехническое шоу».

Конкурс на проведение праздника был отменен, а главе Муравленко вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.