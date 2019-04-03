​Авиакомпания «Аэрофлот» ввела безбагажные тарифы

Со 2 апреля авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы на рейсы, где существует повышенный спрос на соответствующую услугу.

«Главная цель введения безбагажного тарифа – сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта, это общемировой тренд даже для классических авиакомпаний», – заявил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Если пассажир с подобным билетом захочет приобрести багажное место, то ему придется заплатить 2000 рублей при оплате на сайте и 2500 при оплате в аэропорту.

Таким образом снижение минимального тарифа составит до 30 процентов.