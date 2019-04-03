​ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах, пишет «ТАСС».

Нововведение, по мнению представителей ведомства, позволит бороться с «зарплатным рабством».

Заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров считает, что на данным момент основным критерием выбора банка для зарплатных проектов является наличие у кредитной организации широкой банкоматной сети. В случае если комиссия будет отменена, то работодатели смогут «более спокойно выбирать банки для обслуживания».

Напомним, закон, позволяющий сотрудникам самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты, действует в России с 2014 года. Однако справиться с так называемым зарплатным рабством до конца так и не удалось.