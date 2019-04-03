​В России больше не будут выдавать бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдавать и обменивать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

С сегодняшнего дня страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) будет хранится в электронном виде.

При этом ранее выданные свидетельства останутся в силе, менять их не нужно. Для новых участников пенсионной системы будут открыты индивидуальные лицевые счета, по которым они смогут получать социальные услуги.

Пенсионный фонд РФ подчеркивает, что изменения коснутся исключительно формы, на самом пенсионном обеспечении это никак не отразится.