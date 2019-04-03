​Назван минимальный доход российской семьи, позволяющий сводить концы с концами

Росстат провел масштабное исследование и установил, сколько денег необходимо российской семье, чтобы сводить концы с концами. Выяснилось, что на покупку самого необходимого нужно минимум 58,5 тысячи рублей. Но этот показатель выше для многодетных семей (82 тысячи) и для молодых семьей с детьми и без детей (68-69 тысяч). Семье пенсионеров же хватает 38,3 тысячи рублей. Данные статистики публикует РБК.

При этом 79,5 процента российских семей испытывают трудности, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. Почти 15 процентов семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

53 процента семей сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, 10 процентов не могут себе позволить питание из мяса и рыбы хотя бы раз в два дня, 21 процент — фрукты в любое время года, 35 процентов — приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви, 11 процентов — жизненно необходимые лекарства, 49 процентов — недельный отпуск вне дома раз в год.

В 2018 году, по предварительным официальным данным, денежные доходы на душу населения составили 32,6 тысячи рублей.