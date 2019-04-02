Приоритет – социальной сфере

29 марта состоялось второе в этом году заседание депутатских комиссий, на котором народные избранники обсудили 22 пункта повестки.

Открыл заседание председатель комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Думы Сургутского района Рим Загретдинов с докладом об исполнении протокольных поручений, стоящих на контроле. Часть таких поручений уже выполнена. Так, например, решён вопрос с финансированием работ по рекультивации полигона ТКО в Фёдоровском; заключен муниципальный контракт на реконструкцию ВОС в Лянторе, определены сроки строительства объекта – декабрь 2020 года. Но есть и другие поручения, требующие пристального внимания депутатов. Одно из них связано с сытоминским рыбоперерабатывающим предприятием «Восход». Для выхода на безубыточный уровень предприятие решено приватизировать, но с условием, что полный пакет акций останется в муниципалитете. Приватизация позволит «Восходу» получать окружные дотации – это важно для его дальнейшего существования и развития. На сегодняшний день рыбоперерабатывющий комплекс выведен из консервации, в начале следующего месяца завершатся работы по подключению электричества и пусконаладке оборудования. Когда комплекс начнет работать, будет принято решение о сдаче его в аренду, либо об осуществлении самостоятельной деятельности по переработке рыбы.

«По просьбе районной администрации решено продлить контроль за исполнением этого поручения до июня текущего года. В июне же мы обязательно побываем на объекте, чтобы посмотреть, как у предприятия идут дела», - прокомментировал председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

Обсудили народные избранники и корректировку бюджета на текущий 2019 год. Общий объем доходов районной казны увеличился на 43 млн. 876,3 тыс. руб. В итоге доходы бюджета Сургутского района на текущий год составят 10,5 млрд.руб. Возрастут и расходы – почти на 80 млн. рублей. На сферу образования в 2019 году планируется потратить половину бюджетных средств - 50,4%. Расходы в жилищно-коммунальной сфере составят 13,1% районного бюджета. Дополнительные средства в основном распределены между городскими и сельскими поселениями Сургутского района. Планируется, что они будут потрачены на строительство второй очереди Спортивно-досугового комплекса в Белом Яре, устройство асфальтобетонного основания в крытом хоккейном корте в Лянторе, ремонт спортзала в КСК «Солнечный», капремонт систем газораспределения, тепло- и водоснабжения, водоотведения в Федоровском, благоустройство дворов в Русскинской, и ряд других объектов. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Анатолий Сименяк, в частности, отметил:

«Практически в каждом поселении есть задачи, требующие скорейшего решения. Депутаты о них знают и, исходя из этого, расставляются приоритеты по расходованию бюджетных средств. Есть и «общерайонные» направления: в результате экономии образовались дополнительные средства в размере 16 млн рублей, которые мы направим на текущий и капитальный ремонты 14 образовательных учреждений. В первую очередь внимание будет уделено ремонту инженерных сетей школ и детских садов, чтобы зимой ребятишки у нас не замерзали».

Обсудили депутаты и внесение изменений в принятое ранее решение Думы «О земельном налоге»: народные избранники согласились с необходимостью полностью освободить от уплаты земельного налога организации, зарегистрированные после первого января текущего года на межселенной территории Сургутского района, территории п. Банный, д. Юган, которые соответствуют определённым критериям.

На комиссии были вынесены и отчеты районных ОМВД и Контрольно-Счетной палаты за прошедший год. Заслушав доклад и.о. начальника ОМВД России по Сургутскому району Альберта Гарифулина, председатель Думы выразил обеспокоенность возросшим количеством фактов мошенничества с использованием мобильного телефона и интернета. Раскрываемость таких преступлений крайне низкая – всего 5%, поскольку мошенники находятся, как правило, не только за пределами округа, но и страны. Альберт Гарифулин пояснил, что специалистами ОМВД заключен контракт со Сбербанком о предоставлении данных счетов мошенников. Планируется заключить подобные контракты с Яндекс.банком и Qiwi.

Рассмотрели депутаты и часть технических «вопросов»: ряд нормативных актов и некоторые положения Устава Сургутского района необходимо было привести в соответствие с изменениями федерального законодательства.