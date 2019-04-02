​14 апреля ДИ «Нефтяник» приглашает на спектакль «Взрослые игры»

В основе сентиментальной комедии «Взрослые игры» – пьеса одного из самых репертуарных драматургов Бродвея Нила Саймона.

Париж, наши дни. Знаменитый адвокат устраивает званый ужин. В фешенебельном ресторане собрались успешные мужчины, самые красивые женщины. Не пришли только… хозяева вечера! Кто, почему и зачем созвал всех этих людей?

Спектакль «Взрослые игры» – это достойная пера Агаты Кристи детективная интрига, яркие актёрские индивидуальности и целый калейдоскоп разнообразных чувств и эмоций. Зрители будут наблюдать за развитием отношений трех супружеских пар, каждая из которых со своей непростой историей любви и разочарований, со своими воспоминаниями и ошибками… Особое очарование спектаклю придаёт комедийное дарование актёра Даниила Спиваковского. Именно Спиваковский превращает вроде бы простую комедию «в подлинную драму о человеке, который слишком сильно любил, чтобы быть счастливым…»



Режиссёр Сергей Арцибашев (Москва).

Продолжительность спектакля 2 часа с одним антрактом.

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