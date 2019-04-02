​В Тобольске водителя автобуса заставили заплатить пассажирке, упавшей во время рейса

Водитель автобуса в Тобольске по решению суда был вынужден заплатить пассажирке, которая упала во время поездки, пишет NashGorod.

Во время движения водитель резко затормозил из-за чего женщина не смогла удержаться и упала. Медики провели экспертизу и подтвердили, что пациентке был причинен легкий вред здоровью из-за инцидента.

После чего она обратилась в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда. Ей удалось выиграть дело, а водителя обязали выплатит пострадавшей 60 тысяч рублей.

Для того, чтобы ускорить процесс выплаты, судом было принято решение запретить регистрационные действия в отношении транспортных средств организации, на счету которой более 200 автобусов.

В итоге водитель в полном размере оплатил моральный вред пассажирке.