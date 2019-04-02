​Василий Романица назначил начальника ОМВД России по Березовскому району

Начальником УМВД РФ по Березовскому району назначен Дмитрий Абрамов. Личному составу нового руководителя представил глава окружной полиции Василий Романица, который находится в муниципалитете с рабочей поездкой.
Ранее Абрамов занимал пост заместителя начальника районного ОМВД.
«В поселке Березово главный полицейский Югры проверил готовность личного состава к несению службы, организацию работы ведущих подразделений, таких как: следствие, дознание и дежурная часть. Кроме того, Василий Иванович Романица провел гарнизонный развод нарядов наружных служб полиции», — добавили в ведомстве.