​Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии

Зарплата сварщика превышает доход бизнес-аналитиков, пишет RT со ссылкой на Всесоюзный научно-исследовательский институт (ВНИИ) Минтруда России.

В учреждении составили топ вакансий с самой высокой заработной платой. Среди лидеров инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Работодатели готовы платить им свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Также в лидерах списка специалисты по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Они могут рассчитывать на оклад от 95 тысяч рублей.

Чуть меньшую зарплату – 90 тысяч рублей – предлагают бизнес-аналитикам и специалистам по моделированию процессов термической обработки. Закрывают рейтинг специалист по потребительскому кредитованию (от 85 тысяч рублей).