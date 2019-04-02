​Visa и Mastercard потребуют у российских банков выпускать только бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard хотят, чтобы российские банки выпускали только бесконтактные карты, которые позволяют оплачивать покупки в одно касание, пишет РБК.

Новые правила Visa введет с 13 апреля 2019 года, а Mastercard — через два года, с 12 апреля 2021 года. Соответствующие предписания уже получили несколько российских кредитных организаций, в числе которых Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Русский стандарт».

При этом такого требования от Центробанка не поступало.

Новая платежная система «Мир», недавно запустившая сервис бесконтактной оплаты, пока не планирует устанавливать такие условия. .