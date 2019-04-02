Либерал-демократ Евгений Марков вновь поднял тему пересмотра возрастной планки для молодой семьи с 35 до 40-44 лет

Либерал-демократ Евгений Марков встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой, и предложил законодательно пересмотреть возрастную планку для молодежи.

Накануне в Москве состоялась встреча депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. В беседе член партии ЛДПР Евгений Марков предложил законодательно пересмотреть возрастной критерий определения молодой семьи с 35 до 40-44 лет.

По имеющимся данным ВОЗ делит людей на следующие группы и категории: 18-44 лет – Молодость, 44-60 лет - Средний возраст, 60-75 лет - Пожилой человек, 75-90 лет - Старческий период, 90+ лет – Долгожитель.

При составлении подобной таблицы возрастов медики руководствовались улучшением здоровья и внешнего вида человека, повышением способности к деторождению, сохранением работоспособности на протяжении многих лет и прочими факторами. Согласно статистическим данным, с годами численность населения, чей возраст составляет 60-90 лет, увеличивается в 4-5 раз быстрее, нежели общие показатели.

За последние 15 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет. В обозримой перспективе у России есть все шансы «войти в клуб стран 80+». Данные показатели роста продолжительности жизни, а также новая классификация возрастов Всемирной организацией здравоохранения использовались Правительством РФ при принятии решения по запуску пенсионной реформы. Согласно данной классификации пожилой возраст: 60 – 75 лет. Этим и другими критериями обусловлено недавнее повышение пенсионного возраста в нашей стране.

В настоящее время в России активно реализуются программы по поддержке молодых семей. Одним из главных критериев отнесения к данной категории является возраст супругов. Сейчас он – 35 лет.

«Учитывая вышесказанное, считаете ли Вы возможным увеличение возрастного ценза при определении молодой семьи до 40 - 44 лет, в соответствии с новой возрастной классификацией Всемирной организации здравоохранения? Положительное решение этого вопроса, безусловно, в значительной степени повысит шансы молодых семей на получение государственной поддержки улучшения своих жилищных условий», — спросил либерал-демократ Евгений Марков.

Татьяна Голикова ответила, что это правильный, но непростой вопрос. Обсудив применение данной нормы в регионах и возникающие проблемы, договорились расширить взаимодействие с другими федеральными ведомствами по поиску решения в данном вопросе.

Напомним, что в ноябре 2018 года на одном из заседаний регионального парламента в Ханты-Мансийске тогда еще руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры Евгений Марков предложил окружным властям законодательно пересмотреть возрастную планку для молодежи до 44 лет, но не был ими поддержан из-за увеличения нагрузки на региональный бюджет. Депутат от ЛДПР уверен, что это частично решит проблему части молодых семей, вступивших в региональные программы господдержки. Количество молодых семей, исключенных из единого списка участников программы в Югре, на 31 декабря 2018 года составило 13 209 семей. При этом 20 269 семей состоят на учете в «Ипотечном агентстве Югры», и ежедневно находятся в зоне риска, так как по существующему законодательству при достижении 36 лет они теряют право на получение компенсации части процентной ставки по ипотечному кредиту. А предложение либерал-демократа Евгений Маркова поможет этим семьям решить свой жилищный вопрос!