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​В России из-за введения психологической экспертизы могут подорожать игрушки

Фото: Alexas_Fotos/pixabay.com
Фото: Alexas_Fotos/pixabay.com

Минпромторг по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой разработал законопроект о введении в России социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей разработал. Представители рынка опасаются, что новый закон может сказаться на цене игрушек, пишут «Известия».

В ведомстве объясняют необходимость дополнительной экспертизы обеспечением «безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий». Так, представителей всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» смущает то, что сейчас в продаже могут встречаться куклы-покойники, монстры, игрушечные гробы.

«Конечно, семья сама должна регулировать нравственное и психическое развитие ребенка и покупать лишь полезные для него игрушки. Но у нас подросло поколение мам, дезориентированных в этом плане, их игрушки тоже не всегда были высшего класса, поэтому государственная экспертиза необходима», — пояснила глава изданию глава движения Ирина Волынец.

В Ассоциации индустрии детских товаров считают, что введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу повысит цену на них на 20 процентов. В Минэкономразвития также не исключают повышения цены: «Реализация нормы может привести к удорожанию продукции, повышению временных и финансовых издержек производителей и импортеров, увеличению бюджетных расходов на осуществление полномочий по экспертизе органами государственной власти».


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Сегодня в 11:34, просмотров: 217, комментариев: 0


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