Ханты-Мансийский НПФ запустил новый сервис

Ханты-Мансийский НПФ увеличивает количество услуг, доступных в Интернете. Это позволяет клиентам получать пенсионные услуги, не посещая офис фонда. Клиенты оценили удобство, растет число посещений сайта и регистраций в «Личном кабинете» . И ожидаемо возросло число обращений в контактный центр: пользователи спрашивают, как зарегистрироваться в «Личном кабинете», как через Интернет пройти регистрацию пенсионеров, получить справку и т.д. Чаще всего с такими вопросами обращаются клиенты более старшего поколения.

Чтобы упростить получение интернет-услуг, на каждой странице «Личного кабинета» размещены видеоинструкции, а также есть возможность получить помощь онлайн-консультанта. Он работает по принципу чата: клиент отправляет вопрос или сообщает о проблеме, консультант удаленно подключается к пользователю, видит экран, управляет курсором мыши и показывает, как получить процедуру, например, ежегодную регистрацию пенсионеров. Клиенту остается только повторить последовательность действий, чтобы в следующий раз сделать это самостоятельно.

«Ханты-Мансийский НПФ целенаправленно увеличивает количество услуг, которые наши клиенты могут получить в Интернете, – прокомментировала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – В ближайших планах назначение пенсии через обращение на сайте. При этом, мы понимаем, что многие наши клиенты не являются уверенными пользователями Интернета. У нас около 200 тысяч пенсионеров. Именно на пенсионеров и предпенсионеров рассчитаны наши видеоинструкции, а также онлайн-консультант. Мы видим, что популярность этой услуги растет: чсло обращений в чат увеличивается, а количество телефонных звонков уменьшается. Мы рады, что помогаем нашим клиентам осваивать интернет-пространство».

Ханты-Мансийский НПФ один из первых среди НПФ внедрил «Личный кабинет» клиента. Набор интернет-услуг позволяет совершать все необходимые операции без посещения офиса.

В «Личном кабинете» пользователь может:

Заключить пенсионный договор. Контролировать состояние пенсионного счета. Пополнять пенсионный счет с помощью любой банковской карты. Подключить «Автоплатеж». Проходить ежегодную регистрацию пенсионеров.

Без регистрации в «Личном кабинете» на сайте Ханты-Мансийского НПФ пользователь может: