​СМИ узнали о предложении Минфина сделать налогами шесть неналоговых платежей

Министерство финансов РФ предложило перевести шесть неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Поправки в соответствующий законопроект опубликованы 1 апреля, однако после 20.00 (мск) стал недоступен, пишет РБК.

Речь идет об утилизационном, экологическом и гостиничном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, сборе с большегрузов и с операторов связи.

Ранее против инициативы о включении основных неналоговых платежей в Налоговый кодекс выступал бизнес. На съезде РСПП в марте деловые объединения попросили президента Владимира Путина не торопиться с включением квазиналоговых платежей в Налоговый кодекс.