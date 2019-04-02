​Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 9,9%

С 1 апреля 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить ипотечный кредит на навостройку по ставке от 9,9% годовых в рублях на сумму от 8 млн рублей для Москвы и Московской области и от 6 млн рублей для остальных регионов. Банк снизил ставку на 0,5 пп.

«Первичное жилье в столице с начала года подорожало на 3-5% и этот фактор мог немного замедлить рост спроса на жилье. Снижение ставок по ипотеке повысит покупательскую активность, что в свою очередь позволит застройщикам проводить более уверенную ценовую политику, - комментирует директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. - Сегодня Альфа-Банк предоставляет наиболее низкие на рынке ставки по ипотеке. Улучшение условий ипотечного кредитования позволит приобрести подходящее жилье и взять кредит под более низкий процент».

В Альфа-банке можно получить ипотеку на покупку строящегося жилья по ставке от 9,9% годовых в рамках специального предложения, на покупку готового жилья – по ставке от 10,49%. В рамках программ рефинансирования банк предлагает процентную ставку от 10,29% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет от 15% (при взносе менее 20% применяется надбавка к ставке в размере 0,5 п. п.). Также заемщик может оформить ипотеку по двум документам при увеличении ставки на 0,5 п.п., при первоначальном взносе не менее 40% от стоимости жилья. Срок ипотечного кредита в Альфа-банке составляет от трех до 30 лет.